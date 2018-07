Berlin (AFP) Nach ihren Niederlagen bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen ist die FDP in keinem ostdeutschen Landtag mehr vertreten. Prognosen von ARD und ZDF sahen die Liberalen am Sonntagabend in beiden Ländern klar unter der Fünf-Prozent-Hürde. Bereits im August hatten die Wähler in Sachsen die Liberalen aus dem Landtag gewählt. In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin scheiterten sie bereits bei den Landtagswahlen 2011 an der Sperrklausel.

