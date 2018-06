Berlin (AFP) Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) setzt trotz Moskaus Kurs in der Ukraine-Krise auf gute Beziehungen zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. "Es ist doch so, dass Europa Russland braucht, wir sind direkte Nachbarn und eine gute Nachbarschaft ist von zentraler Bedeutung", sagte der Bundeswirtschaftsminister der "Bild am Sonntag" laut Vorabmeldung.

