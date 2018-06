Potsdam (AFP) Die SPD hat die Landtagswahl in Brandenburg nach einer ersten ARD-Hochrechnung klar gewonnen und kann auch in den kommenden fünf Jahren den Regierungschef stellen. Der am Sonntag um 18.00 Uhr veröffentlichten Hochrechnung von Infratest dimap zufolge erreichen die Sozialdemokraten mit Ministerpräsident Dietmar Woidke 32,6 Prozent. Die CDU verbessert sich demnach auf 22,2 Prozent und überholte damit die bislang mitregierende Linkspartei, die 19,1 Prozent erzielte. Die eurokritische AfD zieht mit überraschend starken 11,9 Prozent erstmals in den Potsdamer Landtag ein, die Grünen erzielten 6,4 Prozent. Die FDP fliegt mit 1,5 Prozent aus dem Parlament.

