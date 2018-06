Berlin (AFP) Die SPD will nach ihrem Absturz auf 12,6 Prozent in Thüringen dort keine schnellen Gespräche über die Regierungsbildung führen. "Die Situation in Thüringen ist für uns dramatisch", sagte die Generalsekretärin der Bundes-SPD, Yasmin Fahimi, am Sonntagabend in der ARD. "Wir müssen intern sehr ernsthaft beraten und uns nicht überstürzt in Sondierungsgespräche stürzen, sondern überlegen, welche Art des Neuanfangs es für die SPD geben kann." Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte zuvor von der Notwendigkeit eines "Neuanfangs" in Thüringen gesprochen, ohne dies aber näher zu erläutern.

