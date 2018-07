Berlin (AFP) Die Tarifverhandlungen über einen Mindestlohn für Taxifahrer sind gescheitert. "Die Arbeitgeber wollten schlechte Arbeitsbedingungen festschreiben und gleichzeitig an Löhnen von deutlich unter 8,50 Euro pro Stunde festhalten. Das lehnen wir ab", erklärte Christine Behle, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, am Sonntag in Berlin. Der Deutschen Taxi- und Mietwagenverband (BZP), bedauerte den Abbruch der Gespräche nach nur einem Verhandlungstag.

