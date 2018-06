Berlin (AFP) Tausende Menschen haben sich am Sonntag am Brandenburger Tor in Berlin versammelt, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Die Veranstaltung auf Einladung des Zentralrats der Juden stand unter dem Motto "Steh auf! Nie wieder Judenhass!". Wie eine AFP-Reporterin vor Ort berichtete, schwenkten manche Teilnehmer israelische Flaggen und Transparente mit Aufschriften wie "Frieden" - auch auf Arabisch - und "Schalom". Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Joachim Gauck, SPD-Chef Sigmar Gabriel und ranghohe Kirchenvertreter kamen zu der Kundgebung.

