Paris (AFP) Erneut hat die US-Sängerin Lana del Rey kurzfristig wegen Krankheit ein Konzert in Paris abgesagt. Die Sängerin sei aus "medizinischen Gründen" gezwungen, den Privatauftritt im Konzertsaal Trianon am Sonntagabend abzusagen, erklärte ihr Label Polydor/Universal Music am Samstagabend. Mit dem von dem Sender Virgin Radio organisierten Konzert sollte eigentlich eine ausgefallene Veranstaltung im August nachgeholt werden. Damals hatte die 29-Jährige ihren Auftritt am selben Tag ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

