Paris (AFP) Nach Großbritannien und den USA hat auch die französische Präsidentschaft die mutmaßliche Ermordung einer britischen IS-Geisel scharf verurteilt. Die Tötung des Entwicklungshelfers David Haines durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sei ein "abscheulicher Mord", hieß es in einer am Sonntagmorgen verbreiteten Erklärung aus Paris. Die Tat zeige einmal mehr, dass die internationale Gemeinschaft gegen diese "feige und niederträchtige Organisation" vorgehen müsse.

