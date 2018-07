Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. September 2014:

37. Kalenderwoche

257. Tag des Jahres

Noch 108 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Conan

HISTORISCHE DATEN

2013 - Die USA und Russland einigen sich auf die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen. Syrien muss demnach seine Depots offenlegen und internationalen Inspekteuren Zutritt gewähren.

2012 - In Japan beschließt die Regierung von Ministerpräsident Yoshihiko Noda, in den "2030er Jahren" aus der Atomenergie auszusteigen.

2004 - Der Hurrikan "Jeanne" zieht durch die Karibik. Die schwersten Schäden richten der Sturm und schwere Regenfälle in Haiti an. Dort sterben allein 3006 Menschen in den Wasser- und Schlammmassen.

1999 - Mit der Aufnahme der drei pazifischen Inselstaaten Tonga, Kiribati und Nauru sind die Vereinten Nationen jetzt 188 Mitglieder stark.

1975 - Rembrandts Meisterwerk "Die Nachtwache" wird im Amsterdamer Rijksmuseum von einem Geistesgestörten durch mehrere Dutzend Stiche mit einem Frühstücksmesser beschädigt.

1958 - Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle treffen auf dessen Landsitz in Colombey-les-deux-Églises erstmals zusammen. Damit beginnt die deutsch-französische Annäherung.

1941 - Alfred Hitchcocks Thriller "Verdacht" mit Cary Grant und Joan Fontaine in den Hauptrollen wird in den USA uraufgeführt.

1929 - Der amerikanische Ingenieur Philip Dinker stellt eine Apparatur zur künstlichen Beatmung von Menschen vor, deren Atemmuskulatur funktionsunfähig ist ("Eiserne Lunge").

1829 - Mit dem Frieden von Adrianopel (heute: Edirne) wird der Russisch-Türkische Krieg, der 1828 begonnen hatte, beendet. Russland erhält unter anderem das Donaudelta mit seinen Inseln sowie die Ostküste des Schwarzen Meeres.

AUCH DAS NOCH

1994 - dpa meldet: Mit dem Verlust eines Ohrs endete für einen Ägypter der Streit mit seiner Frau ums Haushaltsgeld.

GEBURTSTAGE

1983 - Amy Winehouse, britische Soulsängerin, ("Rehab"), gest. 2011

1961 - Martina Gedeck (53), deutsche Schauspielerin ("Bella Martha")

1959 - Morten Harket (55), norwegischer Popsänger, Sänger der Popgruppe a-ha ("Take On Me")

1944 - Günter Netzer (70), deutscher Fußballer, Sportmanager und - Kommentator

1769 - Alexander von Humboldt, deutscher Geograph und Naturforscher, jüngerer Bruder von Wilhelm von Humboldt, gest. 1859

TODESTAGE

2009 - Patrick Swayze, amerikanischer Schauspieler ("Dirty Dancing"), geb. 1952

1982 - Gracia Patricia, monegassische Fürstin, vor ihrer Heirat mit Fürst Rainier III. als Grace Kelly ein Hollywood-Star ("Über den Dächern von Nizza"), geb. 1929