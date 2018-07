London (AFP) Die Regierung in London hat die Echtheit des von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) veröffentlichten Videos betätigt, in dem die Enthauptung einer britischen Geisel zu sehen ist. "Es deutet alles darauf hin, dass das Video authentisch ist, wir haben keinen Grund, das Gegenteil anzunehmen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

