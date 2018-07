London (AFP) Eine lebensgroße Bronzestatue der 2011 verstorbenen Musikerin Amy Winehouse ist am Sonntag in London enthüllt worden. Anlass war der 31. Geburtstags des Popstars. Angehörige und Fans der Sängerin versammelten sich in Camden im Norden der britischen Hauptstadt, wo Winehouse bis zu ihrem Tod lebte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.