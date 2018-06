London (AFP) Nach der Hinrichtung eines britischen Entwicklungshelfers hat der britische Premierminister David Cameron in einer Fernsehansprache angekündigt, "alle notwendigen Schritte" zur Zerstörung der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu unternehmen. "Wir werden die Verantwortlichen jagen und zur Rechenschaft ziehen, egal wie lange es dauert", sagte Cameron am Sonntag im Anschluss an eine Krisensitzung mit seinem Sicherheitskabinett. Die Mörder des in Syrien verschleppten Entwicklungshelfers David Haines bezeichnete Cameron als "Verkörperung des Bösen".

