London (AFP) Nach zwei US-Journalisten hat die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) einen britischen Entwicklungshelfer vor laufender Kamera getötet. Die Extremisten veröffentlichten am Samstag ein Video, das die Enthauptung von David Haines durch einen Vermummten zeigen soll. Der britische Premierminister David Cameron verurteilte einen "verabscheuenswürdigen Mord". US-Präsident Barack Obama zeigte sich entschlossener denn je, den IS zu "zerstören".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.