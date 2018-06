Srinagar (AFP) Neue Regenfälle haben die Notlage der Menschen in der Kaschmir-Region weiter verschärft. Die Einsätze zur Versorgung und Rettung der von den Überschwemmungen eingeschlossenen Menschen hätten zeitweise unterbrochen werden müssen, sagte ein Sprecher der indischen Luftwaffe am Sonntag. In Pakistan starben 17 Menschen, als ihr Boot in einem reißenden Fluss kenterte. In beiden Ländern kamen damit insgesamt fast 500 Menschen wegen des Unwetters ums Leben.

