London (dpa) - Davis Haines hat sein Leben der Mission gewidmet, Frieden in Kriegs- und Krisengebieten zu stiften. Als er im März 2013 in die Hände islamistischer Terroristen fiel, war er für das französische Pendant des Technischen Hilfswerks in einem Flüchtlingslager im Norden Syriens im Einsatz.

Haines wuchs im schottischen Perth auf. Dort lebt seine Tochter aus erster Ehe, im Teenager-Alter, mit ihrer Mutter. "Mein Vater ist ein Held", sagte sie der britischen "Daily Mail". In zweiter Ehe war Haines mit einer Social-Media-Redakteurin verheiratet, die mit der vierjährigen Tochter in Kroatien lebt.

Nach einigen Jahren beim Militär war er für verschiedene Hilfsorganisationen in einigen der gefährlichsten Krisenregionen im Einsatz. Zunächst half er ab 1999 Bürgerkriegsflüchtlingen in Kroatien. 2011 arbeitete er während des Bürgerkriegs in Libyen für Handicap International, einer Organisation, die in Armuts- und Konfliktregionen Menschen mit Behinderung unterstützt.

Für die US-amerikanische Nonviolent Peaceforce, die sich in Konfliktregionen für den Schutz von Zivilisten engagiert, war Haines 2012 im Südsudan tätig. "Er war fleißig, sehr fürsorglich und hatte viel Sinn für Humor", sagte Tiffany Easthom, die bei der Nichtregierungsorganisation für den Südsudan zuständig ist, der "Daily Mail". David Haines wurde 44 Jahre alt.