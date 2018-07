Mainz (dpa) - Ende Oktober 2015 soll der 24. Film der James-Bond-Reihe ins Kino kommen. Zum vierten Mal schlüpft dann Daniel Craig (46) in die Rolle von Agent 007.

Bis Januar zeigt das ZDF nun 17 der bisherigen 23 Filme - Höhepunkt wird dabei die Free-TV-Premiere von "James Bond 007 - Skyfall" aus dem Jahr 2012, der nach Einspielergebnis bislang der erfolgreichste Bond-Film war. Seine Ausstrahlung ist rund um den Jahreswechsel 2014/15 geplant.

Den Auftakt im ZDF machen ab diesem Montag zunächst die vier Filme mit Pierce Brosnan als Bond. Los geht es mit "GoldenEye" (15.9., 22.15 Uhr), in dem der am 1. September gestorbene deutsche Charakterdarsteller Gottfried John den Bösewicht gibt. Es folgen "Der Morgen stirbt nie" (22.9.), "Die Welt ist nicht genug" (29.9.) und "Stirb an einem anderen Tag" (6.10.).

Neben den vier Bond-Filmen mit Pierce Brosnan und der Craig-Trilogie ("Casino Royale", "Ein Quantum Trost" und eben "Skyfall") zeigt das ZDF auch viele Klassiker der Reihe. Die genauen Sendetermine stehen noch nicht fest - nicht alle werden wohl im "Montagskino" des Zweiten zu sehen sein, wie eine ZDF-Sprecherin in Mainz sagte.

Zu sehen sind jedenfalls Sean Connery ("James Bond 007 jagt Dr. No", "Man lebt nur zweimal", "Diamantenfieber", "Sag niemals nie", "Liebesgrüße aus Moskau"), Roger Moore ("Der Mann mit dem goldenen Colt", "Leben und sterben lassen", "Im Angesicht des Todes") sowie Timothy Dalton ("Lizenz zum Töten") und George Lazenby ("Im Geheimdienst Ihrer Majestät").

ZDF-Reihe mit 17 Bond-Filmen