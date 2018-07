Chan Junis (AFP) Fünfzig palästinensische Familien haben am Wochenende im Gazastreifen ihre erste Nacht in gespendeten Mobilheimen verbracht. Die aus zwei Zimmern, Küche und Bad bestehenden Fertighäuser, eine Schenkung einer Stiftung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, waren auf Lastwagen nach Chan Junis im Süden des Küstengebiets, gebracht worden. Im Ortsteil Chusaa, der direkt an Israel grenzt und im siebenwöchigen Gaza-Konflikt besonders stark zerstört wurde, sollen mit Unterstützung der Stiftung insgesamt hundert Mobilheime aufgestellt werden. Rund fünfhundert Familien hatten dort ihre Wohnungen verloren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.