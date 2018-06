Multan (AFP) In den pakistanischen Überschwemmungsgebieten sind am Sonntag mehrere Angehörige einer Hochzeitsgesellschaft tödlich verunglückt, darunter der Bräutigam und zwei Kinder. Mindestens elf von 35 Passagieren seien gestorben, als ihr Boot in einem reißenden Fluss im Bezirk Muzaffargarh kenterte, sagte ein Regierungsvertreter. Demnach konnten 22 Menschen gerettet werden, weitere würden noch vermisst.

