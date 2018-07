Stockholm (AFP) In Schweden deutet sich nach der Parlamentswahl am Sonntag ein Regierungswechsel an. Ersten Nachwahlbefragungen zufolge kommt das oppositionelle Mehrparteien-Bündnis der Sozialdemokraten auf knapp 45 Prozent der Stimmen, wie die Gratis-Zeitung "Metro" am Sonntagnachmittag unter Berufung auf das Meinungsforschungsinstitut YouGov berichtete. Die konservativ-liberale Koalition von Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt könnte damit nach acht Jahren die Macht verlieren. Deutliche Zuwächse erzielten offenbar die rechtspopulistischen Schwedendemokraten.

