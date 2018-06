Ljubljana (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Slowenien sind am Sonntag drei Menschen getötet und ein vierter schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben am Divaca Sportflugplatz rund 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Ljubljana. Das Flugzeug vom Typ Robin DR400 sei kurz nach dem Start abgestürzt.

