Köln (SID) - Der FC Augsburg will am dritten Bundesliga-Spieltag endlich den ersten Punkt einfahren. Bei Eintracht Frankfurt stehen die Schwaben ab 15.30 Uhr unter Druck. Der Hamburger SV reist zu Hannover 96 und peilt ab 17.30 Uhr den ersten Saisonsieg an.

Bei der WM in Spanien kommt es im Finale zum Duell zwischen Rekordtitelträger Serbien und Top-Favorit USA. Die Serben gehen ab 21.00 Uhr als klarer Außenseiter in das Spiel gegen die NBA-Stars von Coach Mike Krzyzewski.

In der DTM kann Spitzenreiter Marco Wittmann auf dem Lausitzring den vorzeitigen Titelgewinn perfekt machen. Der 24 Jahre alte BMW-Pilot geht von Startplatz sieben ins Rennen, von der Pole Position startet erstmals der 19-jährige Pascal Wehrlein. Das Rennen beginnt um 13.30 Uhr.