Prag (AFP) Die Teilnehmer eines Orientierungslaufs in Tschechien sind am Samstag von einem unerwarteten Gegner ausgeschaltet worden: Ein Hornissenschwarm attackierte die Sportler kurz nach dem Start in dem Dorf Libin 90 Kilometer östlich von Prag. 30 Läufer wurden gestochen. Vier von ihnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Behörden mitteilten.

