Potsdam (AFP) Die SPD ist klarer Sieger der Landtagswahl in Brandenburg und kann dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge mit den Linken oder der CDU weiterregieren. Wie der Landeswahlleiter am Sonntagabend in Potsdam mitteilte, errangen die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Dietmar Woidke 31,9 Prozent, die CDU wurde mit 23,0 Prozent zweitstärkste Kraft.

