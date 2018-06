Stockholm (AFP) Bei der Parlamentswahl in Schweden deutet sich ersten Nachwahlbefragungen zufolge ein Regierungswechsel an. Die oppositionellen Sozialdemokraten könnten knapp 30 Prozent der Stimmen erwarten und hätten damit gute Chancen, ihren Spitzenkandidaten Stefan Löfven zum nächsten Ministerpräsidenten zu machen, berichtete die Gratis-Zeitung "Metro" am Sonntagnachmittag auf ihrer Website unter Berufung auf das Meinungsforschungsinstitut YouGov. Die Ergebnisse der Befragung wurden vier Stunden vor Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr veröffentlicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.