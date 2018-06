Donezk (AFP) Trotz der vereinbarten Waffenruhe in der Ostukraine ist es dort am Wochenende wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Um den strategisch bedeutsamen Flughafen nahe der Rebellenhochburg Donezk flammten am Samstagabend neue Auseinandersetzungen auf, die auch am Morgen weiter anhielten, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Demnach wurden Artilleriegeschütze abgefeuert, Anwohner berichteten vom Beschuss dreier Stadtviertel in Donezk. Die Stadtverwaltung wollte dennoch nicht von "aktiven Kämpfen" sprechen.

