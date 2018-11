Kiew (AFP) Die ukrainische Regierung hat die prorussischen Separatisten beschuldigt, die Waffenruhe im Osten des Landes zu missachten und so den Friedensprozess zu gefährden. "Die terroristischen Angriffe bedrohen die Umsetzung des Friedensplans des ukrainischen Präsidenten", sagte Militärsprecher Wolodymyr Poliowy am Sonntag. Er warf den Rebellen vor, trotz der am 5. September vereinbarten Feuerpause weiter Stellungen der Regierungstruppen anzugreifen.

