Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die mutmaßliche Ermordung des britischen Entwicklungshelfers David Haines durch den Islamischen Staat (IS) als "barbarischen Mord" verurteilt und den Briten seine Solidarität zugesichert. "Die USA stehen heute Nacht Schulter an Schulter mit unserem engen Freund und Verbündeten - in Trauer und Entschlossenheit", hieß es in einer Erklärung Obamas, die das Weiße Haus am Samstagabend (Ortszeit) veröffentlichte.

