Berlin (dpa) - Die Mautpläne von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt stoßen nach einem "Spiegel"-Bericht auch in den eigenen Reihen der CSU-Bundestagsabgeordneten auf Widerstand. Demnach haben in einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe am Freitag mehrere Spitzenpolitiker auf Änderungen bestanden. So verlangte wohl der Parlamentarische Geschäftsführer der Landesgruppe, Max Straubinger, die für alle Straßen geplante Pkw-Maut "auf die Autobahnen zu beschränken". Unionsfraktionsvize Hans-Peter Friedrich befürchtete negative Auswirkungen für die Grenzregion zu Tschechien.

