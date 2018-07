Stockholm (dpa) - In Schweden hat am Sonntagmorgen die Parlamentswahl begonnen. Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte können bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Die Reichstagswahl könnte den konservativen Regierungschef Fredrik Reinfeldt nach acht Jahren sein Amt kosten. Umfragen sehen ein mögliches Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und Linkspartei mit dem früheren Gewerkschaftsboss Stefan Löfven an der Spitze vorn.

