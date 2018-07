Offenbach (dpa) - Der Spätsommer bekommt in der kommenden Woche kurz eine Chance. Von Dienstag an können die Temperaturen steigen. Allerdings erwarten die Experten vom Deutschen Wetterdienst schon ab Donnerstag wieder Regen und Gewitter. Vorher bleibt es morgen eher regnerisch. Von der Nordsee über den Bayerischen Wald bis zum Erzgebirge ist es stark bewölkt, es kann Schauer und teils kräftige Gewitter geben. Sonst ist es bei 19 bis 23 Grad weitgehend trocken. Am Oberrhein und in Brandenburg gibt es Temperaturen bis 26 Grad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.