Sydney (AFP) Die australischen Regierungspläne zum Schutz des weltberühmten Great Barrier Reef stoßen bei Umweltschützern auf Skepsis. Das am Montag von der Regierung in Canberra vorgelegte Maßnahmenpaket reiche nicht aus, "um den Verfall des Riffs zu stoppen", sagte der Vorsitzende des australischen Verbandes der Umweltschutzorganisation WWF, Dermot O'Gorman. So setze der Plan keine ausreichend hohen Ziele, um die Meeresverschmutzung durch die Landwirtschaft zu verringern.

