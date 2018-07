La Paz (AFP) In Bolivien sind bei Gefängnisunruhen in der Nacht zum Montag mindestens vier Häftlinge getötet und elf weitere verletzt worden. "Die Toten wurden herausgeholt und die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht", sagte ein Vertreter der Sicherheitsdienste in der zentral gelegenen Provinz Cochabamba. Demnach bekam die Polizei das Gefängnis El Abra, etwa 400 Kilometer östlich von La Paz, nach und nach wieder unter Kontrolle.

