Gütersloh (AFP) Die soziale Ungerechtigkeit hat sich seit Beginn der Wirtschaftskrise in den meisten Ländern der Europäischen Union verschärft. Zu diesem Ergebnis kommt der erste vergleichende Gerechtigkeitsindex für alle EU-Staaten, den die Bertelsmann-Stiftung am Montag in Gütersloh veröffentlichte. Demnach hat sich nicht nur das Nord-Süd-Gefälle deutlich verstärkt, auch die Ungleichheit zwischen den Generationen nahm zu. Deutschland belegt in dem EU-Vergleich den siebten Platz.

