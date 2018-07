Stuttgart (AFP) Bosch wird seine Anteile an dem Autozulieferer ZF Lenksysteme (ZFLS) auf 100 Prozent erhöhen. Das Unternehmen werde die Hälfte der Anteile an ZFLS von der Firma ZF Friedrichshafen übernehmen, teilte Bosch am Montag in Stuttgart mit. ZF Friedrichshafen könnte mit Hilfe des nicht genannten Kaufpreises den US-Konkurrenten TRW Automotive übernehmen.

