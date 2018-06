Berlin (AFP) Trotz des andauernden Konflikts in der Ukraine und Berichten über reduzierte Gaslieferungen aus Russland in die Europäische Union befürchtet die Bundesregierung keinen Versorgungsengpass in Deutschland. Es gebe in der Bundesrepublik "keine Anzeichen von Versorgungsstörungen", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Derzeitige Schwankungen könnten "mühelos ausgeglichen werden". Die Märkte seien "liquide", es bestehe "kein Anlass zu Besorgnis".

