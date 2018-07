Brüssel (AFP) Angeführt von der EU hat eine Staatengruppe bei Island dagegen protestiert, dass der Inselstaat weiterhin den kommerziellen Walfang erlaubt. Der EU-Botschafter in Island übermittelte die Protestnote am Montag an die Regierung in Reykjavik, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. "Wir wollen unseren klaren Widerspruch ausdrücken gegen den fortbestehenden und zunehmenden kommerziellen Walfang, besonders von Finnwalen, und den anhaltenden internationalen Handel mit Walprodukten durch Island", heißt es in der Erklärung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.