Kiel (AFP) Die unter Bestechungsverdacht stehende schleswig-holsteinische Bildungsministerin Waltraut Wende (parteilos) ist zurückgetreten. Wende habe Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) am späten Freitagnachmittag schriftlich ihren Rücktritt erklärt, teilte die Landesregierung am Montag in Kiel mit. In ihrer Erklärung schrieb sie demnach, die gegen sie laufende staatsanwaltschaftliche Ermittlung belastete sie uns ihr Umfeld "doch in einem Maße, dass ich so nicht erwartet habe".

