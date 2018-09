Berlin (AFP) Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sieht trotz der Wahlerfolge der eurokritischen Alternative für Deutschland (AfD) keinen Anlass für eine thematische Neuausrichtung ihrer Partei. "Wir sind übereingekommen, dass die beste Antwort auf die AfD natürlich die gute Arbeit ist, die wir als Regierung leisten müssen dort, wo wir in Regierungsverantwortung sind", sagte Merkel am Montag nach Beratungen der CDU-Spitzengremien über die Wahlergebnisse in Thüringen und Brandenburg.

