Brüssel (AFP) Stimmen die Schotten in dieser Woche für die Unabhängigkeit von Großbritannien, muss das Land eine Mitgliedschaft in der Nato neu beantragen. Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen wollte sich am Montag in Brüssel zwar nicht zu dem Referendum in Schottland äußern, fügte aber hinzu: "Wenn ein neuer unabhängiger Staat Mitglied der Nato werden will, muss er sich um eine Mitgliedschaft bewerben."

