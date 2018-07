Paris (AFP) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet für das kommende Jahr weltweit ein schwächeres Wirtschaftswachstum als bislang vorhergesagt und zeigt sich besonders besorgt über die schwächelnde Konjunktur in der Eurozone. In einem am Montag in Paris veröffentlichten Wirtschaftsausblick korrigiert die Organisation für die Euroländer ihre Wachstumsprognosen für das laufende und das kommende Jahr nach unten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.