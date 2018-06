Frankfurt/Main (AFP) Die Piloten bei der Lufthansa streiken am Dienstag erneut. Wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Montagmorgen mitteilte, wollen die Piloten am Dienstag von 9.00 bis 17.00 Uhr die Arbeit niederlegen. Betroffen seien diesmal Langstreckenflüge ab Frankfurt am Main.

