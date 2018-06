Paris (AFP) Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt haben Wissenschaftler einen Landeplatz auf einem Kometen ausgewählt. Der Landeroboter des europäischen Kometenjägers "Rosetta" soll am 11. November beinahe mitten auf dem "Kopf" des Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko aufsetzen, wie die Europäische Weltraumagentur ESA am Montag in Paris mitteilte. "Rosetta" hatte seinen Zielkometen am 6. August nach zehnjähriger Reise durch das Sonnensystem erreicht.

