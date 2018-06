München (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat die Union davor gewarnt, mit Änderungen an ihrem eigenen Kurs auf die jüngsten Wahlerfolge der Alternative für Deutschland (AfD) zu reagieren. Die Union könne sich nicht "treiben lassen von der AfD", sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. CDU und CSU müssten sich auf sich selbst besinnen.

