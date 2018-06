Berlin (AFP) Im Ringen um eine Neuordnung der Finanzbeziehungen in Deutschland wollen sich die Unionspolitiker im Bundestag für umfassende Reformen einsetzen. Fraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) forderte am Montag in Berlin angesichts der vielen und komplizierten Ausgleichsmechanismen zwischen Bund und Ländern "Mut zu strukturellen Veränderungen". Dazu gehört für ihn, den Ländern mehr finanzielle Eigenverantwortung zu geben und beispielsweise auch über Zuschlagsrechte bei den Steuern nachzudenken. "Wir brauchen mehr Wettbewerbsföderalismus", sagte Brinkhaus, der zusammen mit seinem SPD-Kollegen Carsten Schneider eine Arbeitsgruppe von Abgeordneten der Koalition zu dem Thema leitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.