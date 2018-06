Suva (AFP) In Fidschi wird erstmals seit dem Militärputsch vor acht Jahren ein Parlament gewählt - und niemand darf in den kommenden Tagen darüber berichten. Vor der Abstimmung verhängte die Staatsführung eine strikte Nachrichtensperre für alle Medien, die am Montagmorgen in Kraft trat und bis zur Schließung der Wahllokale am Mittwochabend gilt. Journalisten können für Verstöße mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Neben politischer Berichterstattung sind auch jegliche Wahlkampfaktivitäten, Plakate, Spruchbänder und öffentliche Diskussionen verboten. Gleiches gilt für Debatten in sozialen Netzwerken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.