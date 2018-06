Berlin (dpa) - Neun Jahre sind vergangen, seitdem Frank Miller und Robert Rodriguez eine filmische Adaption des legendären Frank Miller-Comics "Sin City" ins Kino brachten.

In der Fortsetzung "Sin City 2" geht es unter anderem um den von Josh Brolin ("No Country for Old Men") verkörperten Dwight. Dwight wird eines Tages von seiner Ex-Freundin, der sehr verführerischen Ava (Eva Green), kontaktiert, die eine große Bitte an ihn hat: Dwight soll sie aus den Fängen ihres brutalen Ehemannes befreien.

Schnell aber muss Dwight erkennen, dass man in Sin City niemandem trauen kann. Nicht einmal einer so hübschen Dame wie Ava. Erneut stammt die Regie von Rodriguez und Miller, "Sin City 2" kommt auch in 3D auf die große Leinwand.

(Sin City 2, USA 2014, 102 Min., FSK ab 18, von Robert Rodriguez und Frank Miller, mit Eva Green, Bruce Willis, Jessica Alba)

Sin City 2