Paris (AFP) Die französische Regierung will den Kampf gegen Dschihadisten im Inland wie im Ausland verstärken. Für den Kampf im Inneren sei ein neues Anti-Dschihadisten-Gesetz bestimmt, das am Montagnachmittag in die Nationalversammlung eingebracht werden sollte, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve im Sender France Info. Zugleich solle der Vormarsch der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien "gestoppt" werden. In Paris berieten die Vertreter von knapp 30 Staaten und Organisationen am Montag über den Kampf gegen den IS.

