München (SID) - Sportdirektor Hansi Flick hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) angesichts der herausragenden Erfolge der vergangenen Monate vor Bequemlichkeit gewarnt. "Der Sommer der Triumphe darf nicht dazu führen, dass wir damit aufhören, die Voraussetzungen für künftige Erfolge zu schaffen. Dazu gehört ganz wesentlich die Nachwuchsförderung. Hier sind wir gut, doch wir können noch besser werden", schrieb der 49-Jährige im Fachmagazin kicker.

Der Verband müsse in diesem Bereich "optimieren, wo es möglich ist, und verbessern, wo es nötig ist", forderte Flick und verwies auf die gute Arbeit in anderen europäischen Ländern: "Ich bin deswegen sehr zufrieden, dass auch der DFB mit der Entscheidung für die Akademie in Frankfurt den richtigen Weg gewählt hat. Mit der Fertigstellung Ende 2018 werden wir viele neue Möglichkeiten erhalten, doch auch bis dahin können wir uns in einigen Bereichen noch besser aufstellen."

Deshalb wird der DFB die Trainer seiner Nachwuchsmannschaften mit Beginn der neuen Runde in der Champions League am Dienstag zur Analyse zu den Spielen deutscher Teams schicken. "Ich bin sicher, dass sich daraus Erkenntnisse und somit Optimierungen für die Arbeit mit unserem Nachwuchs ergeben", sagte Flick.

Grundsätzlich sieht der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw (2006 bis 2014) den deutschen Fußball "gut aufgestellt", auch die Klubs. Bayern München und Borussia Dortmund sind seiner Meinung nach "ohne Weiteres fähig", das Endspiel der Königsklasse am 6. Juni 2015 im Berliner Olympiastadion zu erreichen. Und "auch dem FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen traue ich viel zu", sagte Flick.