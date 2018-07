Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich nach Medienberichten von Trainer Mirko Slomka getrennt. Das berichteten die "Bild"-Zeitung auf ihrer Internetseite und der Privatsender "Sky Sport News" am Abend übereinstimmend. Demnach soll sich Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer am Abend mit dem 47-jährigen Slomka zu einem Gespräch getroffen haben. Der HSV steht am dritten Spieltag mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz und ist bisher tor- und sieglos.

