London (AFP) Drei Tage vor dem Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands haben sich mehrere tausend Gegner einer Abspaltung von Großbritannien im Zentrum Londons versammelt. "Schottland, wir lieben Dich! Geh nicht" und "Lasst uns zusammen bleiben", stand auf Schildern der mehr als 2000 Demonstranten, die am Montagabend auf dem Trafalgar Square zusammenkamen. Über Lautsprecher wurden Poplieder wie "We are Family" und "Let's Stay Together" gespielt. Mehrere Prominente riefen dazu auf, bei der Abstimmung am Donnerstag mit "Nein" zu stimmen.

